Политика

RT на русскомRT на русскомПутин повысил зарплаты президенту и премьеру

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России. Об этом свидетельствует указ президента, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В соответствии с указом
 № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
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