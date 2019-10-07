Политика
REGNUMПутин повысил зарплату себе и Медведеву
Заработные платы президента России и председателя правительства индексируются с целью обеспечения социальных гарантий. Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение вчера в 12:29
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Наука
В России разработают судно для подъема затонувших кораблей
Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.
N+1 05 октября в 06:49
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Авто
Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus
Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.
Car.ru 05:54
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Самым популярным среди пенсионеров стало семейство отечественных автомобилей LADA Classic с результатом в 3,1%. Вторую строчку занял Ford Focus с 2,4%, тройку замкнула LADA Samara, на которой остановили выбор 2,2% опрошенных.
Автоновости дня 00:33
Политика
Москва ответила Вашингтону на критику «Северного потока-2»
МИД России призвал Вашингтон прекратить политизировать трубу "Северного проекта-2".
Утро.ru 13:07
Энергетика
Эксперт о транзитном контракте: «Нафтогаз» подыграл «Газпрому»
«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук.
REGNUM 08:50
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия
В Петербурге суд рассмотрит дело о разглашении гостайны
На обвиняемого завели уголовное дело. Санкт-Петербургский городской суд 7 октября зарегистрировал дело с грифом "Совершенно секретно".
Piter.tv 13:37
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Хоккей
Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму и выбыл на длительный срок. Также травмы получил форвард Ник Бьюгстад.
Sportbox.RU 13:09