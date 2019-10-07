с чего всё началось

Заработные платы президента России и председателя правительства индексируются с целью обеспечения социальных гарантий. Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

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Гаджеты Intel снизила цены на процессоры девятого поколения Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

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Наука В России разработают судно для подъема затонувших кораблей Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.

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Авто Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

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Происшествия МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.