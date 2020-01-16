Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл этих поправок.
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«Люди в России знают, как у них идут дела»

Коммерсантъ08:58

Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства

ТАСС08:52

Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление роли гражданского общества и регионов

Интерфакс - Россия07:08

Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

RT на русском07:04

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

РИА Новости06:46

Путин объяснил смысл поправок в Конституцию России

Известия06:42

Путин пояснил необходимость поправок в Конституцию РФ

REGNUM06:51
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
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Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей 08:16
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Комсомольская правда 06:15
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

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В центре Млечного пути обнаружены таинственные объекты

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
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Общество

Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям

Медицинские документы за все время лечения девочки, живущей с рождения в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, передавали родителям через представителей в феврале 2019 года, в марте ребенок был официально выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 08:38
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
RT на русском 08:46
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.
ТАСС 09:06
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Политика

Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин

Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Сообщается, что столкнулись автомобиль ГАЗ и минивэн Hyundai. В результате от полученных травм скончались четыре человека.
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Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
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Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
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ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»

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СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
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Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

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Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

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Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
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