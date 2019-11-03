Культура
РБКПутин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. В поздравлении глава государства отметил «щедрый талант», «уникальные вокальные данные» и «безукоризненный вкус» Градского.
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«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.RT на русском04:42
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Вячеслав Володин поздравил Народного артиста РФ Александра Градского с юбилеем
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