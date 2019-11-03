с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. В поздравлении глава государства отметил «щедрый талант», «уникальные вокальные данные» и «безукоризненный вкус» Градского.

Происшествия СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э» Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Единоборства Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Общество В Минтруде предложили упростить порядок назначения и выплат пенсий Минтруд упростит порядок назначения и выплат пенсий — гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в отделении Пенсионного фонда.

Автоспорт Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1» Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Происшествия Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти 57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.

Здоровье Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу» На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.

Шоу-бизнес Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.

Общество Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да» По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Футбол Руководство «Баварии» примет решение по будущему Ковача в воскресенье Руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, информирует Sport1.

Фигурное катание Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.