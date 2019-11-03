Культура

РБКРБКПутин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. В поздравлении глава государства отметил «щедрый талант», «уникальные вокальные данные» и «безукоризненный вкус» Градского.
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с чего всё началось
«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится
 в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
RT на русском04:42

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Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

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Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

RT на русском04:42

Путин отметил талант и художественный вкус Александра Градского

ТАСС03:08

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Советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ. Народный артист Российской Федерации. Народный артист Приднестровской Молдавской Республики. Руководитель театра «Градский Холл».
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