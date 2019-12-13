Политика
ТАССПутин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании и выразил уверенность, что развитие диалога двух стран отвечало бы интересам всего европейского континента.
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Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
США сняли санкции с шести российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка шесть российских компаний.
Авто
Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип
Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Общество
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Политика
В МИД РФ рассказали, кому выгодна гибель основателя «Белых касок»
Смерть основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье была выгодна его кураторам, а вовсе не России и Сирии.
Политика
Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Происшествия
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте
Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Общество
В Шахтах «учитель года» обматерил старшеклассника
Претензии классного руководителя были вызваны тем, что депутат Стенякина помогает школе, покупая мебель и учебные пособия, а ученик объявил ее своим «идеологическим врагом».
Политика
Путин поручил перейти к электронным документам в медицине до 15 апреля
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля, сообщает ТАСС.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
В США отложили голосование по обвинениям против Трампа
Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Экономика
В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Здоровье
Умер еще один ребенок, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Умер еще один ребенок, который ждал пересадки почки у уволенного ранее трансплантолога Михаила Каабака.