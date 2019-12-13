Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании и выразил уверенность, что развитие диалога двух стран отвечало бы интересам всего европейского континента.

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

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