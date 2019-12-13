Политика

ТАССТАССПутин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании и выразил уверенность, что развитие диалога двух стран отвечало бы интересам всего европейского континента.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

Коммерсантъ09:40

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьер-министра

ТК Звезда09:00

Путин направил Джонсону телеграмму

RT на русском09:25

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

ТАСС09:24

Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьера Великобритании

Известия09:07

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

РБК09:34

Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

РИА Новости08:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Общество

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
РИА Новости 10:14
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

США сняли санкции с шести российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка шесть российских компаний.
РИА Новости 10:21
Авто

Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип

Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 08:47
Общество

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
РИА Новости 08:40
Политика

В МИД РФ рассказали, кому выгодна гибель основателя «Белых касок»

Смерть основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье была выгодна его кураторам, а вовсе не России и Сирии.
Московский Комсомолец 10:10
Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru 03:25
Происшествия

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Вести.Ru 09:33
Происшествия

На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Известия 07:56
Общество

В Шахтах «учитель года» обматерил старшеклассника

Претензии классного руководителя были вызваны тем, что депутат Стенякина помогает школе, покупая мебель и учебные пособия, а ученик объявил ее своим «идеологическим врагом».
Инфо24 05:45
Политика

Путин поручил перейти к электронным документам в медицине до 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:50
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
RT на русском 10:22
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Происшествия

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Политика

В США отложили голосование по обвинениям против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM 03:20
Спорт

Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

Советский спорт 04:57
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru 09:56
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru вчера в 20:35
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 09:00
Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Экономика

В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
URA.Ru вчера в 05:49
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Известия 08:13
Здоровье

Умер еще один ребенок, не дождавшись операции у Михаила Каабака

Умер еще один ребенок, который ждал пересадки почки у уволенного ранее трансплантолога Михаила Каабака.
Радио Маяк 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное