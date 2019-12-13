Политика

Вести.RuВести.RuПутин поздравил Джонсона с победой

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
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США поздравили Джонсона с переизбранием на пост британского премьера

РИА Новости14:12

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьер-министра

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Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

РБК09:34

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Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

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Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

Коммерсантъ09:40
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
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