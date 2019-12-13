Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.
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Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

Коммерсантъ09:40

Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

РИА Новости08:51

Путин направил Джонсону телеграмму

RT на русском09:25

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

ТАСС09:24

Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьера Великобритании

Известия09:07

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьер-министра

ТК Звезда09:00

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

РБК09:34
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Экономика

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Космос

Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле

Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
CarsWeek.ru вчера в 11:22
Политика

Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом

Телеведущий Владимир Соловьев назвал пустым трепом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты могут приезжать на территорию страны.
Lenta.ru 12:22
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13:21
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
Экономика

С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Smi58.ru 05:24
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Фигурное катание

Загитова объявила о приостановлении карьеры

Газета.Ru 13:29
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Общество

Мединский заявил, что «с грустью» смотрит на сборы голливудских фильмов в России

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
ТАСС 11:27
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 03:40
Политика

МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 05:30
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском 05:58
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Гаджеты

IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей

Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
News.ru 11 декабря в 01:52
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
Телеканал RTVI вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru 10:57
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН 11 декабря в 20:39
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