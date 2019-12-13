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Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".

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Политика Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.