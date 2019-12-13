Политика
Вести.RuПутин поздравил Джонсона с победой
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
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Биатлон
Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии
Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Культура
Новое видео Пугачёвой могут показать в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь на Первом канале может состояться премьера нового видео Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Технологии
Samsung инвестирует $8 млн в производство флэш-карт
Южнокорейская компания Samsung Electronics собирается инвестировать 9,5 триллионов вон (около 8 миллиардов долларов) в завод по производсту микросхем в городе Сиань (Китай), сообщает Regnum.
Политика
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Происшествия
Пожар на складе в Москве локализован
Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Политика
Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
Спорт
Лукашенко прокомментировал решение WADA в отношении России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Космос
Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard
Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
Политика
Корреспондента НТВ не пустили на Украину
Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Экономика
Банк России отозвал лицензии у двух банков
Банк России отозвал лицензии у двух банков. Лицензия за нарушение федеральных законов была отозвана у Кранбанка и Невского народного банка.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Происшествия
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн
Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Политика
Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
Музыка
Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва
Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.