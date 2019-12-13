Политика

Вести.RuВести.RuПутин поздравил Джонсона с победой

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
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Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

Коммерсантъ09:40

Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

РИА Новости08:51

Путин направил Джонсону телеграмму

RT на русском09:25

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

ТАСС09:24

Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьера Великобритании

Известия09:07

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьер-министра

ТК Звезда09:00

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

РБК09:34
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
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Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии

Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
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Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Культура

Новое видео Пугачёвой могут показать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на Первом канале может состояться премьера нового видео Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой.
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Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Технологии

Samsung инвестирует $8 млн в производство флэш-карт

Южнокорейская компания Samsung Electronics собирается инвестировать 9,5 триллионов вон (около 8 миллиардов долларов) в завод по производсту микросхем в городе Сиань (Китай), сообщает Regnum.
Aobe.ru 10:23
Политика

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия

Пожар на складе в Москве локализован

Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Известия 07:24
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Политика

Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
МИР 24 10:06
Спорт

Лукашенко прокомментировал решение WADA в отношении России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
RT на русском 11:35
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Спорт

Женская сборная РФ по гандболу проиграла Нидерландам в полуфинале ЧМ

РИА Новости 04:58
Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости 10:03
Космос

Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard

Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
ТАСС вчера в 07:27
Политика

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
REGNUM 10:44
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 10:52
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Экономика

Банк России отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензии у двух банков. Лицензия за нарушение федеральных законов была отозвана у Кранбанка и Невского народного банка.
Деловое.ТВ 04:23
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Происшествия

В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн

Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Российская газета 09:52
Политика

Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
ФАН вчера в 09:16
Музыка

Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Piter.tv 09:37
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