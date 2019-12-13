Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.

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Технологии Samsung инвестирует $8 млн в производство флэш-карт Южнокорейская компания Samsung Electronics собирается инвестировать 9,5 триллионов вон (около 8 миллиардов долларов) в завод по производсту микросхем в городе Сиань (Китай), сообщает Regnum.

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Политика В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.