Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин поздравил Грефа с мировым признанием Сбербанка

Президент поздравил Грефа и высоко оценил достигнутый успех. «Это объективная оценка того, что вами сделано», — заявил Путин. Он добавил, что Сбербанку, как и другим крупнейшим российским банкам, сейчас приходиться нелегко.
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Греф назвал Путину самый трудный период своей работы в Сбербанке

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Греф назвал период пандемии одним из самых тяжелых за его работу в Сбербанке

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Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
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В Курской области умерла 39-летняя женщина, болевшая коронавирусом

Всего за весь период пандемии по данным штаба в области зафиксировано 19 летальных случаев среди пациентов, болевших коронавирусом.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК вчера в 10:38
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду

Во многих российских регионах установилась жаркая погода.
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Здоровье

Роскачество назвало опасные бактерии, которые могут вызвать отравление

Специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) назвали наиболее опасные бактерии, вызывающее отравление, которые могут быть в продуктах.
News.ru 02:16
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Происшествия

В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
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Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
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ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года.
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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

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В Петербурге на коронавирус за сутки проверили почти 19 тыс. человек

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В России появятся две новые льготы для пенсионеров

Новые льготы станут доступны для пенсионеров в ближайшее время.
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Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
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Депутаты Мосгордумы выразили недоверие спикеру-миллиардеру Шапошникову

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Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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