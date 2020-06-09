Экономика
ИА Красная ВеснаПутин поздравил Грефа с мировым признанием Сбербанка
Президент поздравил Грефа и высоко оценил достигнутый успех. «Это объективная оценка того, что вами сделано», — заявил Путин. Он добавил, что Сбербанку, как и другим крупнейшим российским банкам, сейчас приходиться нелегко.
Читать в источнике
Оценить281
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:25, Ашберн
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Popcornnews.ru вчера в 05:37
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Путешествия
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Происшествия
В Курской области умерла 39-летняя женщина, болевшая коронавирусом
Всего за весь период пандемии по данным штаба в области зафиксировано 19 летальных случаев среди пациентов, болевших коронавирусом.
Курск сегодня 02:50
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
Во многих российских регионах установилась жаркая погода.
МИР 24 вчера в 08:32
Здоровье
Роскачество назвало опасные бактерии, которые могут вызвать отравление
Специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) назвали наиболее опасные бактерии, вызывающее отравление, которые могут быть в продуктах.
News.ru 02:16
Происшествия
В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года.
ТАСС вчера в 14:31
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Происшествия
В Петербурге на коронавирус за сутки проверили почти 19 тыс. человек
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 10:28 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 18 тыс. 802 человек.
REGNUM вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info вчера в 07:49
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Экономика
В России появятся две новые льготы для пенсионеров
Новые льготы станут доступны для пенсионеров в ближайшее время.
iReactor вчера в 03:07
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Экономика
Пекин приступил к распродаже госдолга США из-за обесценивания доллара
Как сообщает Sohu, китайские власти, не дожидаясь обесценивания американской валюты, приступили к распродаже государственного долга Соединенных Штатов.
Городовой 03:17
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 3796 пациентов
RT на русском 02:11
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Политика
Депутаты Мосгордумы выразили недоверие спикеру-миллиардеру Шапошникову
Поводом стало недовольство депутатов тем, как выстроена работа между гордумой и мэрией, а также отказ Шапошникова предоставить для ознакомления документы и подробные объяснения получения им в прошлом году дохода в размере 1,9 млрд рублей.
Znak.com вчера в 04:17
Происшествия
Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова
Газета.Ru вчера в 08:55
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
РБК вчера в 01:00
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
ПРАЙМ 03:19
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44