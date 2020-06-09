Политика
ИА Красная ВеснаПутин поздравил Грефа с мировым признанием Сбербанка
Президент поздравил Грефа и высоко оценил достигнутый успех. «Это объективная оценка того, что вами сделано», — заявил Путин. Он добавил, что Сбербанку, как и другим крупнейшим российским банкам, сейчас приходиться нелегко.
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Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com 08:27
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Экономика
В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом
Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Общество
В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной
Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
Политика
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Футбол
Ребров согласился стать главным тренером «Фенербахче»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров дал согласие возглавить «Фенербахче».
Sport24.ru 04:02
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
Происшествия
Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже
В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре.
РБК 17:11
Общество
В сахалинском пенсионном фонде работают оперативники СК
Как стало известно ИА Sakh.com, около 10 оперативников с оружием проследовали в кабинет руководителя.
Сахалин.Инфо 19:37
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com 16:18
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета вчера в 05:05
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Общество
Анонс игры Far Cry 6 может состояться в июле
Официальный анонс новой игры Far Cry 6 может состояться уже в июле нынешнего года.
Актуальные Новости 15:27
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Здоровье
Врач рассказала о вреде мороженого
Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда вчера в 23:21