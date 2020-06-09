Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин поздравил Грефа с мировым признанием Сбербанка

Президент поздравил Грефа и высоко оценил достигнутый успех. «Это объективная оценка того, что вами сделано», — заявил Путин. Он добавил, что Сбербанку, как и другим крупнейшим российским банкам, сейчас приходиться нелегко.
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Путин похвалил Сбербанк за первое место в мире по акционерной стоимости

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Взгляд.ру08:19

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

Известия08:45
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
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Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

МР7.ру 14:36
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
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Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com 08:27
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
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Экономика

В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Общество

В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной

Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
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Армия и оружие

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
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Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости вчера в 08:22
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Игры

В игре The Last of Us Part II появится фоторежим

В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
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Ребров согласился стать главным тренером «Фенербахче»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров дал согласие возглавить «Фенербахче».
Sport24.ru 04:02
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Lenta.ru 09:36
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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Происшествия

Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже

В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре.
РБК 17:11
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Общество

В сахалинском пенсионном фонде работают оперативники СК

Как стало известно ИА Sakh.com, около 10 оперативников с оружием проследовали в кабинет руководителя.
Сахалин.Инфо 19:37
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«Автотор» приостановит сборку BMW из-за нехватки комплектующих

Автостат 03:16
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Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Evo-rus.com 16:18
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Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета вчера в 05:05
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
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Общество

Анонс игры Far Cry 6 может состояться в июле

Официальный анонс новой игры Far Cry 6 может состояться уже в июле нынешнего года.
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Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
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Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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