Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим банком в мире

Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом согласился с тем, что компания является лидером в банковском секторе по созданию акционерной стоимости. Рейтинг, в котором Сбербанк занял верхнюю строчку, был опубликован компанией Boston Consulting Group (BCG).
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Путин похвалил Сбербанк за первое место в мире по акционерной стоимости

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Московский Комсомолец 09:31
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Политика

Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер.
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Единоборства

Джон Джонс дал совет восходящим звездам UFC

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Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
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Культура

Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»

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Наука

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Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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