Политика
RuNews24.ruПутин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим банком в мире
Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом согласился с тем, что компания является лидером в банковском секторе по созданию акционерной стоимости. Рейтинг, в котором Сбербанк занял верхнюю строчку, был опубликован компанией Boston Consulting Group (BCG).
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Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Происшествия
Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
Газета.Ru вчера в 16:35
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Политика
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер.
ТАСС 10:53
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Происшествия
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Единоборства
Джон Джонс дал совет восходящим звездам UFC
FightTime.ru 03:43
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Финансы
Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8%
Москва, 9 июня 2020, 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 09:22
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Культура
Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
Независимая газета вчера в 04:03
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
Хоккей
Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин номинирован на награду "Билл Мастертон Трофи", сообщает Twitter Ассоциации хоккейных журналистов.
Газета.Ru 10:27
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Наука
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
Страна Советов on-line 10:24
Наука
Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены
Команда ученых, составленная из израильских, монгольских и американских исследователей, впервые нанесла на карту всю северную часть Великой китайской стены, расположенную в монгольской степи.
Российская газета 07:43