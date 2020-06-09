Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом согласился с тем, что компания является лидером в банковском секторе по созданию акционерной стоимости. Рейтинг, в котором Сбербанк занял верхнюю строчку, был опубликован компанией Boston Consulting Group (BCG).

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим банком в мире

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