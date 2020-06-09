Экономика
RuNews24.ruПутин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим банком в мире
Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом согласился с тем, что компания является лидером в банковском секторе по созданию акционерной стоимости. Рейтинг, в котором Сбербанк занял верхнюю строчку, был опубликован компанией Boston Consulting Group (BCG).
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Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус выявили ещё у 242 человек
Екатеринбург, 9 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Автомобиль ВСУ подорвался в Авдеевке
Народные новости вчера в 13:43
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Общество
Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
Газета.Ru 01:32
Путешествия
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
Общество
В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом
В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:52
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год.
Discover24 04:26
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Фигурное катание
Американский фигурист Риппон резко отреагировал на извинения Ягудина
RT на русском 04:00
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Общество
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II
Аргументы и Факты вчера в 09:25
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.
РИА Новости 04:36
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Происшествия
Лоза высказался о необходимости наказания для Ефремова
Известия вчера в 12:33
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Гаджеты
Apple откажется от процессоров Intel
С компанией Intel производитель "яблочной" продукции сотрудничал 15 лет. Чипы Intel работают на ноутбуках и ПК Apple с 2006 года.
Российская газета 01:48
Здоровье
В России вновь подскочила суточная смертность от коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 404 новых случая COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Росбалт 03:35
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51