Экономика
ИА Красная ВеснаПутин поздравил Грефа с мировым признанием Сбербанка
Президент поздравил Грефа и высоко оценил достигнутый успех. «Это объективная оценка того, что вами сделано», — заявил Путин. Он добавил, что Сбербанку, как и другим крупнейшим российским банкам, сейчас приходиться нелегко.
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Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Гаджеты
Чип Apple A16 появится в 2022 году
Согласно новому отчету, Apple A16 будет проходить фазу пробного производства в 2021 году, а массовок производство начнётся во второй половине 2022 года.
ITZine.ru 06:11
Общество
Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца
Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 04:28
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
РИА Новости 06:17
Общество
Американская экономика вошла в рецессию
Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
Evo-rus.com 02:20
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Единоборства
Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA
Участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size — 2019, имеющая 13-й размер груди, проведет выставочный поединок.
Lenta.ru 06:16
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России постановил предписать проведение митингов только на специальных площадках в виде гайд-парков.
Би-порт 06:15
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество
Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК
Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой.
FlashNord 05:24
Спорт
В Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные
CyberSport.ru вчера в 14:45
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о перехвате беспилотника украинских силовиков
Силы Народной милиции ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РЕН ТВ вчера в 08:01
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23