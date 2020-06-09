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ИзвестияИзвестияПутин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком. Такое заявление российский лидер сделал во вторник, 9 июня.
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Греф назвал Путину самый трудный период своей работы в Сбербанке

РБК10:03

Греф назвал период пандемии одним из самых тяжелых за его работу в Сбербанке

Известия10:19

Путин: финансовая система России работает консервативно, но взвешенно и эффективно

ТАСС08:30

Путин дал оценку работе финансовой системы России

Московский Комсомолец08:43

Путин назвал работу банков в условиях пандемии надежной и эффективной

РЕН ТВ08:34

Путин похвалил Сбербанк за первое место в мире по акционерной стоимости

Lenta.ru09:02

Путин отметил задачи, стоящие перед финансовой отраслью

РИА Новости08:18
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Политика

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
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Недвижимость

Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось в мае

Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось и к концу мая 2020 года составило 13-15%.
ТАСС 08:56
Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
RT на русском 09:55
3,2K
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
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Экономика

Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes

Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
5,1K
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Экономика

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд на выплаты пособий по безработице

Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, — говорится в сообщении министерства.
News.ru 10:26
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 04:07
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Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ 06:12
28
Культура

На Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня пройдет патриотическая акция

Добавим, что точный состав участников, режим акции на Мамаевом кургане объявят позже в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Крестьянская жизнь 09:45
12
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Шоу-бизнес

Дмитрий Быков прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Московский Комсомолец 04:45
Финансы

Рынки ждут итогов заседания ФРС

В понедельник рынок продолжил отыгрывать пятничный отчет о занятости в США, который вселил надежду инвесторам, что худшее для американской экономики уже позади.
ПРАЙМ 01:56
Общество

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов и пожилых людей

Пенсионный фонд России (ПФР) начал перечислять выплаты в размере 12 130 руб. гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание с апреля по июнь инвалидов, пожилых людей и детей-сирот.
Rambler News Service 04:12
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
21
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
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Общество

Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом

Минпромторг предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны страны.
Комсомольская правда 08:42
Путешествия

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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