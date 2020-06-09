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Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 5,1K

Экономика Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд на выплаты пособий по безработице Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, — говорится в сообщении министерства.

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Финансы Рынки ждут итогов заседания ФРС В понедельник рынок продолжил отыгрывать пятничный отчет о занятости в США, который вселил надежду инвесторам, что худшее для американской экономики уже позади.

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Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,2K