Политика
ИзвестияПутин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком. Такое заявление российский лидер сделал во вторник, 9 июня.
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Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Известия вчера в 15:46
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Технологии
Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
RT на русском 07:25
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава России оценила, как Смоленская область борется с COVID-19
Главный инфекционист Минздрава РФ отметила, что ей всегда приятно бывать на Смоленской земле, так здесь «комфортно работать».
Рабочий путь (г. Смоленск) 08:44
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Происшествия
Севастопольца осудили на 10 лет за шпионаж
Севастополь, 9 июня 2020, 13:22 — REGNUM Городской суд Севастополя признал местного жителя виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
REGNUM 06:22
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Авто
Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен
Вести.Ru 04:23
Происшествия
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере
О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
РИА Новости 09:09
Спорт
В Steam вышла Satisfactory
Стало известно, что в сервисе Steam состоялась премьера аркадного симулятора Satisfactory.
Vevby.ru 08:42
Происшествия
Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие
В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани
Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
Московский Комсомолец 00:43
Общество
Россиян предупредили о 40-градусной жаре на юге страны
В Новгородской и Псковской областях днём ожидается 26-32 градуса. На юге страны жара ожидается до 40 градусов.
Ореанда-Новости вчера в 16:17
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
Происшествия
Жена Михаила Ефремова: «Мне сказали не рыпаться, за детей страшно»
Московский Комсомолец 07:49
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50