Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком. Такое заявление российский лидер сделал во вторник, 9 июня.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 309

Технологии Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".

Здоровье Главный инфекционист Минздрава России оценила, как Смоленская область борется с COVID-19 Главный инфекционист Минздрава РФ отметила, что ей всегда приятно бывать на Смоленской земле, так здесь «комфортно работать».

Происшествия Севастопольца осудили на 10 лет за шпионаж Севастополь, 9 июня 2020, 13:22 — REGNUM Городской суд Севастополя признал местного жителя виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам лишения свободы. 2

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 326

Происшествия Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.

Спорт В Steam вышла Satisfactory Стало известно, что в сервисе Steam состоялась премьера аркадного симулятора Satisfactory. 1

Происшествия Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива Губернатор Красноярского края Александр Усс утверждает, что донесения о разливе дизельного топлива в Норильске в первые сутки были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы. 64

Политика В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице. 11

Общество В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 153

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 9