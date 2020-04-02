Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем единения народов двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Музыка Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.

Энергетика Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.

Политика США запускают масштабную антинаркотическую операцию Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.