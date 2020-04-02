Политика
Газета.RuПутин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем единения народов двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Спорт
Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде
Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде.
Армия и оружие
Индийский боевой модуль на дистанционном управлении: что он собой представляет
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце не могут развестись
Поклонники искренне надеются, что Прилучный и Муцениеце сохранят семью.
Происшествия
В Крыму полиция нашла автора фейка о пандемии в отдельном селе
Полиция Крыма установила автора фейковой новости о зараженных односельчанах.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции
В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Шоу-бизнес
Гимнастка Яна Кудрявцева во второй раз станет мамой
Яна Кудрявцева заверила аудиторию, что это не первоапрельская шутка. Гимнастка решила больше не скрывать вторую беременность.
Политика
Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Энергетика
Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке
Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию
Фрегат "Адмирал Горшков" ВМС России отправился из Североморска в Северодвинск на ремонт и модернизацию.
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
Игры
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России
Энергетика
Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
Политика
Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов
Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.