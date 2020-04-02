Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем единения народов двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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