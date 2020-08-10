Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
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Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.В источнике
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