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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.В источнике
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РБК

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

РБК04:51
RT на русском

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

RT на русском04:10
Дождь

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Дождь04:10
Интерфакс

Путин поздравил Лукашенко с победой

Интерфакс04:13
Rusvesna.su

МОЛНИЯ: Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Rusvesna.su04:07
РИА Новости

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

РИА Новости04:06
Lenta.ru

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Lenta.ru04:05

Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

10 августа на сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма, в которой президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.
Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах
Новостной фронт04:22
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28