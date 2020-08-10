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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.В источнике
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Ёлдаш

Глава России поздравил нового Президента Белоруссии

Ёлдаш04:53
РБК

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

РБК04:51
Rusvesna.su

МОЛНИЯ: Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Rusvesna.su04:07
RT на русском

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

RT на русском04:10
Известия

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Известия04:09
Дождь

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Дождь04:10
РИА Новости

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

РИА Новости04:06

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Волгоградские школы активно готовят к началу учебного года

В августе в Волгоградской области продолжается межведомственная работа по подготовке всех детских садов, школ, организаций дополнительного образования, а также ПТУ, колледжей, техникумов к началу нового 2020–2021 учебного года, действуют областная и муниципальные комиссии.
Вечерний Волгоград03:55
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