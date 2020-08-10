Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах, которые состоялись в Белоруссии.В источнике
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