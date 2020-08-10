Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вместе-РФ
Вместе-РФ

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах, которые состоялись в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Ёлдаш

Глава России поздравил нового Президента Белоруссии

Ёлдаш04:53
РБК

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

РБК04:51
РИА Новости

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

РИА Новости04:06
RT на русском

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

RT на русском04:10
Известия

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Известия04:09
Rusvesna.su

МОЛНИЯ: Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Rusvesna.su04:07
Дождь

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Дождь04:10

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
224

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
1,9K

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
39

В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на выборах президента Белоруссии, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает «РИА Новости».
РБК04:58

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
15

Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30

Учёные из Америки приедут в Новосибирск в поисках Чеширского кота

Как рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН Дмитрий Гражданкин, во время исследования учёным предстоит проверить «гипотезу Чеширского кота» и выяснить — почему ископаемые остатки первых животных неожиданно исчезают из геологической летописи, и как это связано с их вымиранием или эволюцией.
Новосибирские новости07:08

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
153