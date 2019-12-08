с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин назвал решение о заключении соглашения историческим.

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

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Политика Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.