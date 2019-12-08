Политика

РБКРБКПутин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин назвал решение о заключении соглашения историческим.
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с чего всё началось
«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — говорится в послании
 Путина.
RT на русском01:22

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Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

РБК02:29

Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями

Известия01:44

Поздравление Председателя ГД с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства

Государственная Дума РФ01:00

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства

Вести.Ru01:31

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве

RT на русском01:22

Володин отметил важность договора о Союзном государстве

РИА Новости01:06

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства

Газета.Ru01:36
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Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

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Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
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