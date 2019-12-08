Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
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В поздравлении
 российский лидер отметил, что историческое решение заключить соглашение отражало обоюдное стремление укрепить отношения России и Белоруссии, которые основываются на культурной и духовной близости, многовековых традициях братской дружбы.
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