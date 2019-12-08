Политика
RT на русскомПутин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве
Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
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с чего всё началось
В поздравлении российский лидер отметил, что историческое решение заключить соглашение отражало обоюдное стремление укрепить отношения России и Белоруссии, которые основываются на культурной и духовной близости, многовековых традициях братской дружбы.ТАСС01:09
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Володин: парламенты России и Белоруссии реализуют законодательное сопровождение союзной интеграции
Парламентская газета01:00
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сроки закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, которые, по ее мнению, придется переносить из-за министра энергетики РФ Александра Новака.
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Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.