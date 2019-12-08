Политика
News.ruПутин поздравил Лукашенко с юбилеем создания Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства. В своей телеграмме глава РФ назвал решение о заключении данного соглашения историческим.
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с чего всё началось
В поздравлении российский лидер отметил, что историческое решение заключить соглашение отражало обоюдное стремление укрепить отношения России и Белоруссии, которые основываются на культурной и духовной близости, многовековых традициях братской дружбы.ТАСС01:09
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Поздравление Председателя ГД с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства
Государственная Дума РФ01:00
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"Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.
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Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
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Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
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Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
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Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
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Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
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Кино
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"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
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Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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Милонов заявил об опасности Бузовой
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Политика
В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Общество