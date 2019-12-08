Политика

News.ruNews.ruПутин поздравил Лукашенко с юбилеем создания Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства. В своей телеграмме глава РФ назвал решение о заключении данного соглашения историческим.
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с чего всё началось
В поздравлении
 российский лидер отметил, что историческое решение заключить соглашение отражало обоюдное стремление укрепить отношения России и Белоруссии, которые основываются на культурной и духовной близости, многовековых традициях братской дружбы.
ТАСС01:09

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Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

РИА Новости06:31

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

РБК02:29

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства

ТАСС01:09

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства

Газета.Ru01:36

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве

RT на русском01:22

Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями

Известия01:44

Поздравление Председателя ГД с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства

Государственная Дума РФ01:00
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ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо»

"Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.
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Художник съел банан, проданный за 120 тысяч долларов

Датуна решил съесть фрукт и назвал это перфомансом "Голодный художник".
Piter.tv 08:45
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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Российская газета 07:40
Политика

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:10
Политика

Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
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Футбол

Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»

Вести.Ru вчера в 16:42
Общество

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Lenta.ru 02:26
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:33
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 07:32
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08:12
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
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Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Футбол

Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»

Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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Политика

В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
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Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года

Эксперты вывели список наиболее неудачных кинокартин уходящего года.
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Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

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Газета.Ru 01:18
Армия и оружие

США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника

Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Общество

Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф»

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Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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Шоу-бизнес

Милонов заявил об опасности Бузовой

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Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных

По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
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Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

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RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
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Политика

В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»

На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Профиль 08:00
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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