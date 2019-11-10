Общество

ИзвестияИзвестияПутин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного

Глава государства поднялся на сцену Большого театра и вручил композитору букет цветов. Также Путин заявил, что наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России. Церемония вручения позже состоится в Кремле.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

РБК13:50

Пахмутову наградили орденом Андрея Первозванного

Московский Комсомолец12:19

Путин поздравил Пахмутову с юбилеем и наградил её самым высоким орденом — видео

Life.ru09:07

Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного

Известия09:34

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

РИА Новости09:24

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

RT на русском09:14

Пахмутова встретила юбилей в Большом театре под песни «Главное, ребята» и «Нежность»

ТАСС11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:25
Кино

Главный приз на Женевском кинофестивале получил фильм «Дылда» Балагова

Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал призером в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале.
iReactor вчера в 22:06
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи

Газета.Ru 11:45
Происшествия

Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ

Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество

Брянцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Городской телеканал (Брянск) вчера в 01:53
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Наука

Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи

В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Авто

Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях

ToDay News Ufa 07:46
Происшествия

Московский поджигатель получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.
Вести.Ru 13:22
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:59
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Происшествия

Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб при тушении пожара в частном доме в своем муниципалитете.
ТАСС вчера в 00:16
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

RT на русском 09:12
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Гаджеты

Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress

Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
Ридус 11:54
Происшествия

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курившей пассажирки

Интерфакс 13:57
Происшествия

Отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал смерть дочери

Мойка78 12:35
Происшествия

Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Курском возросло до 13

Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области возросло до 13.
RT на русском 12:45
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика

Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 07 ноября в 11:59
Политика

Министр Котюков отреагировал на критику Путина

Напомним, что ранее министр подвергся критике со стороны президента России Владимира Путина.
РЕН ТВ 08:12
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Россиянин Алексей Бурков может быть выдан США «в любой момент»

Бурков содержится в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года. В США Буркова подозревают в причастности к киберпреступлениям.
Эхо Москвы 11:30
Экономика

Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии

Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.
Primpress.ru вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Апостол Андрей
Апостол Иисуса Христа
Один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. В списках апостолов, приводимых в Евангелиях от Матфея и Луки, занимает второе место после своего брата, апостола Петра, но в Евангелии от Марка - четвёртое место. Персонаж книг Нового Завета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное