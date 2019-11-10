Глава государства поднялся на сцену Большого театра и вручил композитору букет цветов. Также Путин заявил, что наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России. Церемония вручения позже состоится в Кремле.

Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного

Кино Главный приз на Женевском кинофестивале получил фильм «Дылда» Балагова Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал призером в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале.

Происшествия Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.

Наука Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Происшествия Московский поджигатель получил пожизненный срок Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Происшествия Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб при тушении пожара в частном доме в своем муниципалитете.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Гаджеты Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Происшествия Число пострадавших в ДТП под Курском возросло до 13 Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области возросло до 13.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Экономика Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.

Политика Министр Котюков отреагировал на критику Путина Напомним, что ранее министр подвергся критике со стороны президента России Владимира Путина.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Россиянин Алексей Бурков может быть выдан США «в любой момент» Бурков содержится в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года. В США Буркова подозревают в причастности к киберпреступлениям.