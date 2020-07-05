Политика
Газета.RuПутин поздравил Трампа с Днем независимости США
Торжества проходили на фоне акций протеста против расизма, которые начались еще в конце мая. Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США, который отмечался 4 июля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Наука
В России создали кристаллы для сверхбыстрой магнитно-оптической памяти
Ученые нашли у кристаллов из соединения железа, кислорода и бария с вкраплениями титана необычные физические свойства, благодаря которым их можно использовать для создания сверхбыстрой памяти для компьютеров.
ТАСС Наука 02 июля в 09:50
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ
RT на русском 11:31
Футбол
Зидан: «Устал слышать, что мы победили благодаря арбитрам»
Евро-футбол.ру 11:32
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
Общество
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва 10:16
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии
Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Общество
Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Evo-rus.com 01:14
Политика
Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым
Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
Вести Крым 05:07
Происшествия
Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести
Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
RT на русском 11:33
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
Здоровье
Опасное свойство клубники назвал диетолог
ToDay News Ufa 05:11
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол
«Ахмат» на домашней арене в Грозном крупно уступил ЦСКА
Московские армейцы в матче 26-го тура РПЛ разгромили хозяев со счетом 0:4.
Кавказ Пост вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42