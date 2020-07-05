Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил Трампа с Днем независимости США

Торжества проходили на фоне акций протеста против расизма, которые начались еще в конце мая. Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США, который отмечался 4 июля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

РИА Новости05:04

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

РБК05:52

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском05:06

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Газета.Ru11:32

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

ТАСС04:54

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Life.ru05:20

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

REGNUM05:19
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