Политика
Журналистская правдаПутин поздравил Трампа с Днем независимости Соединенных Штатов
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что российский лидер по случаю Дня независимости Соединенных Штатов направил своему американскому коллеге Дональду Трампу поздравительную телеграмму. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая
Петербургский дневник 12:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Автоспорт
Албон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии
Пилот «Ред Булл» Алекс Албон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии.
Sports.ru 11:29
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».
REGNUM 12:01
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Общество
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
Piter.tv 07:35
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Армия и оружие
Стало известно о первом применении российской ЗРС С-500 «Прометей»
По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, максимальная высота поражения целей у российских ЗРС С-500 «Прометей» составляет 300 километров, однако, из-за того, что комплекс является секретнейшим, логично предположить, что реальные возможности «Прометея» являются куда более широкими.
Avia.pro вчера в 03:43
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс вчера в 22:01
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Здоровье
За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Космос
«Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида
Поскольку астероиды перемещались по отношению к космическому телескопу во время съемки, оба следа были последовательно запечатлены с использованием обоих светофильтров и поэтому выглядят двухцветными на снимке.
AstroNews.ru вчера в 07:07
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Политика
Белорусский ЦИК приступил к регистрации кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии начал регистрацию кандидатов в президенты. Процесс продлится до 14 июля включительно, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:49
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57