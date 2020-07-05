Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником США - Днем независимости, который отмечался 4 июля.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с поздравлениями по случаю Дня независимости США. "Поздравительная телеграмма была направлена", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

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