Политика
Российская газетаПутин поздравил Трампа с Днем независимости США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с поздравлениями по случаю Дня независимости США. "Поздравительная телеграмма была направлена", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником США - Днем независимости, который отмечался 4 июля.ТАСС04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал, как ему удалось похудеть на 15 кг
Актуальные Новости вчера в 00:31
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
Армия и оружие
В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2
На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости вчера в 07:23
Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Политика
В Совфеде опровергли слухи о присоединении Донбасса к России
Москва не планирует включать в состав России самопровозглашенные республики Донбасса, поскольку считает эти земли "полностью украинскими".
Pravda.Ru 07:08
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Футбол
«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»
«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.
Vprognoze.ru вчера в 17:59
Здоровье
Назван позволяющий замедлить старение продукт
Отмечается, что в этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин и много сульфорафона, который способен замедлить процессы старения.
Газета.Ru 07:43
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera вчера в 11:50
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости 03 июля в 13:24
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Армия и оружие
В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Пока Турция не афиширует результаты тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.
Вечерний курьер 06:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ вчера в 16:39
Футбол
Матч с «Крыльями Советов» стал 200-м в карьере Ивелина Попова в РПЛ
В 200 матчах болгарский полузащитник забил 35 голов в РПЛ. Также на счету Попова 28 результативных передач.
Sport24.ru 08:25
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Транспорт
Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем
Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов
Общественная служба новостей 00:13
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
Политика
В Госдуме оценили решение Канье Уэста бороться за пост президента США
Намерение американского певца Канье Уэста участвовать в гонке за президентское кресло на выборах в США может свидетельствовать о планах по созданию движения, альтернативного Black Lives Matter, что сыграет на руку действующему американскому лидеру Дональду Трампу, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
РИА Новости 07:57
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК вчера в 14:04
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49