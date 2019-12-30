с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Происшествия В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.

Авто Geely готовит семиместный кроссовер До сих пор кроссоверы Geely имели длину не более 4,6 м, однако будущий флагман насчитывает 4830 мм.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Экономика Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.

Происшествия В Калужской области сотрудник МЧС погиб, спасая утонувших рыбаков В Куйбышевском районе Калужской области сотрудник МЧС погиб во время спасения двух рыбаков, провалившихся под лед на озере, сообщает kaluganews со ссылкой на сообщение областной администрации.