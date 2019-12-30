Политика
РИА НовостиПутин поздравил Трампа с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении.РИА Новости04:10
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