Политика

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Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.
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"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении
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