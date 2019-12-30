Политика
ТВ ЦентрПутин поздравил мировых лидеров с Новым годом
Владимир Путин 30 декабря направил поздравления с наступающим Новым годом мировым лидерам. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
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с чего всё началось
"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении.РИА Новости04:10
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Происшествия
На «Тавриде» в ДТП столкнулись грузовой автомобиль и автобус
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Киберспорт
The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна
В The Witcher 3: Wild Hunt 29 декабря одновременно играл 94 651 пользователь Steam.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Общество
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Энергетика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Общество
Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года
Московский аэропорт Шереметьево намерен вернуть курилки в свои терминалы в начале 2020 года.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила после себя наследство в размере 50 млн рублей
Галина Волчек оставила после себя большое творческое наследие, но стоимость принадлежащей ей недвижимости и денег не превышает сумму в 50 млн рублей.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Авто
Subaru повысит российские цены на автомобили
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Здоровье
Врач рекомендовала в новогодние праздники давать детям не больше куска торта или двух конфет в день
В новогодние праздники детям стоит давать в день не более одного куска торта или двух конфет и кусочка шоколада.
Общество
Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами
Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
Кино
Составлен список фильмов для праздничных выходных
Авто
Tesla доставила покупателю первую выпущенную в Китае Model 3
Компания Tesla поставила первые автомобили, который были выпущены на заводе в Китае.