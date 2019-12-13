Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.
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США поздравили Джонсона с переизбранием на пост британского премьера

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Путин направил Джонсону телеграмму

RT на русском09:25

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

ТАСС09:24

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьера Британии

РБК09:34

Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьер-министра

ТК Звезда09:00
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
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Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

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Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
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«Если фанат требует от футболиста, то и футболист может потребовать от фаната». Акинфеев – о разногласии с болельщиками ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о взаимоотношениях с активными болельщиками армейцев, а также — почему иногда игнорирует фанатов на выездных матчах красно-синих.
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Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа

Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
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Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
RT на русском 16:33
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
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Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 11 декабря в 07:50
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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МЧС предупредило о гололедице в Москве

МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
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Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Политика

Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
РИА Новости 15:01
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили вчера в 02:38
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Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 14:14
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
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Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС 16:31
Политика

СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
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Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

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Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев

Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
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Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме

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Лукашенко поздравил Джонсона с победой партии консерваторов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой его партии консерваторов на внеочередных выборах.
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Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
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Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте

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Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
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