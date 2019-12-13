Политика
Телеканал 360°Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.
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Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Футбол
Влашич назвал главную проблему ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Футбол
«Если фанат требует от футболиста, то и футболист может потребовать от фаната». Акинфеев – о разногласии с болельщиками ЦСКА
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о взаимоотношениях с активными болельщиками армейцев, а также — почему иногда игнорирует фанатов на выездных матчах красно-синих.
Политика
Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа
Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
Экономика
Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Политика
Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Политика
СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Шоу-бизнес
Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев
Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
Спорт
Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме
Политика
Лукашенко поздравил Джонсона с победой партии консерваторов на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой его партии консерваторов на внеочередных выборах.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Кино
Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.