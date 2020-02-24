Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному кораблю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца", - говорится в сообщении.
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Буддисты России встречают Новый год

Вести.Ruвчера в 22:43

Путин поздравил российских буддистов с Новым годом

News.ru01:40

Путин поздравил буддистов с Новым годом

Lenta.ru01:24

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Газета.Ru01:13

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Известия01:44

Российские буддисты встречают сегодня Новый год по лунному календарю

Эхо Москвывчера в 21:04

Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

ТАССвчера в 16:22
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Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Экономика

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
РИА Новости 02:10
Общество

Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Экономика сегодня 22 февраля в 02:56
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Известия 00:30
Здоровье

Петербуржцев просят ответить на вопросы: "Что мы знаем о раке и почему боимся его?"

Один из самых резонансных случаев произошел в 2018 году, когда жильцы одной из московских многоэтажек организовали сбор подписей против сдачи квартиры в аренду родителям детей с онкологическими заболеваниями — они приехали в столицу на лечение в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
Доктор Питер 21 февраля в 09:31
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

ТАСС вчера в 16:15
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 23:46
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Американского посла в РФ включили в «черный список» Трампа

В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу.
Аргументы недели 02:07
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия вчера в 21:00
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург вчера в 10:55
Политика

Путин призвал не разрушать общность с Украиной

Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Российская газета 21 февраля в 02:56
Происшествия

Пьяный украинец в попытках припарковаться разбил восемь машин в Польше

Уроженец Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял несколько неудачных пыток припарковаться, в результате чего разбил восемь машин, находившихся у дорожной обочины в Польше.
iReactor вчера в 22:47
Единоборства

Хирн: уже поговорил с Джошуа. Он хочет боя с Фьюри

Глава промоутерской компании Matchboxing Эдди Хирн заявил, что его главный клиент чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри.
Чемпионат вчера в 08:29
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Газета.Ru 01:33
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Авто

Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года

Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.
Тарантас Ньюс 22 февраля в 07:55
Авто

Представили 4-колесный мотоцикл Lazareth LM 410

В отличие от модели LM 847, LM 410 оснащается 4-цилиндровым двигателем от Yamaha R1.
CarsWeek.ru вчера в 03:17
Космос

Космические туристы на корабле Маска получат радиацию, как в Чернобыле

Вечерний курьер 21 февраля в 03:36
Музыка

Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Новый Калининград.Ru вчера в 02:33
Футбол

«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил договоренность с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем о летнем переходе в лондонский клуб.
Бомбардир.ру вчера в 22:56
Армия и оружие

В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Газета.Ru вчера в 22:05
Общество

Кирк Дуглас не оставил наследства сыну

Экономика сегодня вчера в 16:21
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