Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поздравил буддистов с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

РБК02:52

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Газета.Ru01:13

Мишустин отметил вклад российских буддистов в просвещение

РЕН ТВ02:45

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Известия01:44

Путин поздравил буддистов с Новым годом

Lenta.ru01:24

Путин и Мишустин поздравили буддистов России с Новым годом по лунному календарю

ТАСС02:30

Буддисты России встречают Новый год

Вести.Ruвчера в 22:43
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В Бахрейне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Бахрейне выявлен первый случай заражения коронавирусом, передает Бахрейнское информационное агентство, ссылаясь на Минздрав королевства.
Аргументы и Факты 03:25
Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
RT на русском 02:29
Происшествия

Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии

На севере Италии была зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса.
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Политика

Экс-посол США на Украине объяснил, почему в России празднуют 9 Мая

Бывший посол предположил, что Путин очень хочет пригласить Дональда Трампа в Москву, и это является одной из главных целей проведения торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военное обозрение 02:49
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru вчера в 07:29
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru вчера в 11:19
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Кино

Мировые сборы «Соника в кино» превысили 200 млн долларов

За прошедший уикенд «Соник в кино» стал лидеров домашнего проката, где собрал 26,3 млн долларов.
Игромания.ру 03:31
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Футбол

Клопп: «Не понимаю, когда „Ливерпуль“ называют лучшей командой в мире»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.
Евро-футбол.ру 03:36
Авто

В Петербурге выросли продажи автомобилей с пробегом

Мойка78 00:04
Политика

Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС

Глава правительства сообщил собеседнику, что взаимный торговый оборот страны в рамках ЕАЭС увеличился на 4 миллиарда и составил свыше 20 миллиардов долларов.
SNG.Today 03:43
Гаджеты

Так выглядит главный конкурент Xiaomi Mi Watch и Redmi Watch

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке в социальной сети Twitter выложил первую фотографию умных часов Realme Watch.
iXBT.com 03:19
Общество

Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы

Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Expert.ru вчера в 11:29
Хоккей

«Каролина» обыграла «Торонто», у Свечникова один результативный пас

«Каролина» выиграла у «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Уоррен Фегеле.
Спорт-Экспресс 22 февраля в 22:02
Экономика

Президенту РФ предложили запретить рейдовую перевалку нефти

По информации РБК, глава Минприроды выступил с предложением запретить перевалку нефти с судна на судно по причине экологической безопасности и для снижения количества аварийности.
Вечерний Мурманск вчера в 09:41
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском вчера в 07:40
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
ТАСС вчера в 16:15
Общество

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
Кино

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Афиша Daily 21 февраля в 10:22
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 02:30
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС вчера в 18:41
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

РИА Новости 03:10
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Общество

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Известия 02:29
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