Политика
Lenta.ruПутин поздравил буддистов с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
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Здоровье
В Бахрейне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Бахрейне выявлен первый случай заражения коронавирусом, передает Бахрейнское информационное агентство, ссылаясь на Минздрав королевства.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
Происшествия
Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии
На севере Италии была зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Политика
Экс-посол США на Украине объяснил, почему в России празднуют 9 Мая
Бывший посол предположил, что Путин очень хочет пригласить Дональда Трампа в Москву, и это является одной из главных целей проведения торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Кино
Мировые сборы «Соника в кино» превысили 200 млн долларов
За прошедший уикенд «Соник в кино» стал лидеров домашнего проката, где собрал 26,3 млн долларов.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Футбол
Клопп: «Не понимаю, когда „Ливерпуль“ называют лучшей командой в мире»
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.
Политика
Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС
Глава правительства сообщил собеседнику, что взаимный торговый оборот страны в рамках ЕАЭС увеличился на 4 миллиарда и составил свыше 20 миллиардов долларов.
Гаджеты
Так выглядит главный конкурент Xiaomi Mi Watch и Redmi Watch
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке в социальной сети Twitter выложил первую фотографию умных часов Realme Watch.
Общество
Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы
Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Хоккей
«Каролина» обыграла «Торонто», у Свечникова один результативный пас
«Каролина» выиграла у «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Уоррен Фегеле.
Экономика
Президенту РФ предложили запретить рейдовую перевалку нефти
По информации РБК, глава Минприроды выступил с предложением запретить перевалку нефти с судна на судно по причине экологической безопасности и для снижения количества аварийности.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Кино
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Общество
Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке
Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.