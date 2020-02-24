Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Политика Экс-посол США на Украине объяснил, почему в России празднуют 9 Мая Бывший посол предположил, что Путин очень хочет пригласить Дональда Трампа в Москву, и это является одной из главных целей проведения торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

Политика Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС Глава правительства сообщил собеседнику, что взаимный торговый оборот страны в рамках ЕАЭС увеличился на 4 миллиарда и составил свыше 20 миллиардов долларов.

Гаджеты Так выглядит главный конкурент Xiaomi Mi Watch и Redmi Watch Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке в социальной сети Twitter выложил первую фотографию умных часов Realme Watch.

Общество Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».

Экономика Президенту РФ предложили запретить рейдовую перевалку нефти По информации РБК, глава Минприроды выступил с предложением запретить перевалку нефти с судна на судно по причине экологической безопасности и для снижения количества аварийности.

Политика Трамп прибывает с первым визитом в Индию Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.

Общество На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Экономика В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.