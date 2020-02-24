Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному кораблю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца", - говорится в сообщении.
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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

РБК02:52

Путин и Мишустин поздравили буддистов России с Новым годом по лунному календарю

ТАСС02:30

Буддисты России встречают Новый год

Вести.Ruвчера в 22:43

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Известия01:44

Путин поздравил буддистов с Новым годом

Lenta.ru01:24

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Газета.Ru01:13

Мишустин отметил вклад российских буддистов в просвещение

РЕН ТВ02:45
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Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового Sony Xperia 10 II

Rusargument 04:59
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Политика

Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Lenta.ru 03:43
Технологии

Google выпустила новую версию Android

ТК Звезда вчера в 00:31
Общество

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Lenta.ru 04:30
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Футбол

Клопп обозначил критерии, по которым «Ливерпуль» подыскивает новичков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб подходит с большой ответственностью в вопросе комплектования состава.
Матч ТВ вчера в 19:18
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Армия и оружие

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 05:15
Происшествия

Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер

Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Украина.ру 04:22
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Биатлон

Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело

В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
REGNUM вчера в 21:42
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ вчера в 00:36
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие

Россия совершит наблюдательный полет над Турцией

Полет организован в рамках Договора по открытому небу. Россия совершит наблюдательный полет над Турцией.
Деловое.ТВ 03:18
Экономика

Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Ведомости 05:12
Гаджеты

В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei

Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
NewInform 22 февраля в 04:06
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Общество

Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники

В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Интерфакс 04:21
Происшествия

Вынесен приговор матери и отчиму мальчика, которого истязали гречкой

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму мальчика, которого истязали гречкой.
РЕН ТВ 21 февраля в 08:22
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения России и США

Главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда» сравнил российскую и американскую СПРН.
RT на русском вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 22 февраля в 06:16
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Пятый канал вчера в 19:28
Футбол

Corriere dello Sport: Гаттузо хочет посдить Месси «в клетку»

Как сообщает итальянское издание «Corriere dello Sport» Гаттузо планирует поместить лидера сине-гранатовых Лионеля Месси «в клетку».
Спорт день за днем вчера в 16:43
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Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
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