Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному кораблю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца", - говорится в сообщении.

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

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