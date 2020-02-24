Политика
Газета.RuПутин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю
Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному кораблю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца", - говорится в сообщении.
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Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового Sony Xperia 10 II
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Политика
Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля
Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Общество
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Культура
Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»
Футбол
Клопп обозначил критерии, по которым «Ливерпуль» подыскивает новичков
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб подходит с большой ответственностью в вопросе комплектования состава.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Армия и оружие
США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд
Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
Происшествия
Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Армия и оружие
Россия совершит наблюдательный полет над Турцией
Полет организован в рамках Договора по открытому небу. Россия совершит наблюдательный полет над Турцией.
Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Гаджеты
В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei
Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Общество
Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники
В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Происшествия
Вынесен приговор матери и отчиму мальчика, которого истязали гречкой
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму мальчика, которого истязали гречкой.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения России и США
Главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда» сравнил российскую и американскую СПРН.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Футбол
Corriere dello Sport: Гаттузо хочет посдить Месси «в клетку»
Как сообщает итальянское издание «Corriere dello Sport» Гаттузо планирует поместить лидера сине-гранатовых Лионеля Месси «в клетку».
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.