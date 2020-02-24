Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца", - говорится в сообщении.

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

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