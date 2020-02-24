Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца", - говорится в сообщении.
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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

РБК02:52

Российские буддисты встречают сегодня Новый год по лунному календарю

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Путин и Мишустин поздравили буддистов России с Новым годом по лунному календарю

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Буддисты России встречают Новый год

Вести.Ruвчера в 22:43

Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Известия01:44
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
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Общество

Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля

Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Общество

На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса

Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Коммерсантъ 07:30
Армия и оружие

ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море

Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.
REGNUM 01:27
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ

Газета.Ru 22 февраля в 23:46
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
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Происшествия

По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии

Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
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Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
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Политика

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Коммерсантъ 05:47
Общество

ЕС выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Ранее «ФедералПресс» писал, что китайские врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом. На данный момент подтверждены 195 случаев.
ФедералПресс 04:59
Общество

Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 02:58
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Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Пятый канал вчера в 19:28
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Политика

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Lenta.ru 07:02
Здоровье

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
ТАСС 03:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Bimru.ru 01:53
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 22 февраля в 21:48
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество

Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса

Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме переносятся из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 06:47
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
Газета.Ru 02:30
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
Происшествия

В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 05:40
Шоу-бизнес

Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
Общество

Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
BFM.ru 07:27
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