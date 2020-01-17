с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В честь дня рождения российский президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз.

Футбол Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком» Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Автоспорт «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар» 43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Хоккей «Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).

Наука Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.