Политика
Lenta.ruПутин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В честь дня рождения российский президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз.
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с чего всё началось
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.РБКвчера в 15:20
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