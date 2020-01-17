Политика
Lenta.ruПутин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В честь дня рождения российский президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз.
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Обнаружены останки древнейших лесов на планете
В старом горном карьере, находящемся на хребте Катскилл в американском штате Нью-Йорк, обнаружены окаменелые останки древнего леса.
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В Непале умер самый маленький человек на планете
В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
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Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
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Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом
Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
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Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
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Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
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Татуировки молодого человека сделали его популярным. За блогом сына Елены Яковлевой следит всё больше людей.
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АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta
В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
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Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Гаджеты
Huawei раскрыла секрет ОС Android в области прибыли для программистов
Проанализировав рынок программ для мобильных устройств, Huawei раскрыла секрет Android в данной области для программистов.
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Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
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Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
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Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в суде Новокузнецка
В Следственном комитете РФ по Кемеровской области – Кузбассу – возбудили уголовное дело по факту стрельбы в здании мирового суда, которая привела к смерти судебного пристава.
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Стали известны модели сенсоров камер в флагманах Samsung Galaxy S20
Известно, что старшую модель Galaxy S20 Ultra оснастят несколькими сенсорами. Основным станет модуль разрешением на 108 Мп S5KHM1.
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Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246
На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Авто
В Сети продаётся Волга за 5 млн рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже ГАЗ-3102 1995-го года выпуска за пять миллионов рублей.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.