с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В честь дня рождения российский президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз.

Наука Обнаружены останки древнейших лесов на планете В старом горном карьере, находящемся на хребте Катскилл в американском штате Нью-Йорк, обнаружены окаменелые останки древнего леса.

Общество В Непале умер самый маленький человек на планете В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Политика Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.

Энергетика Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.

Авто АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.