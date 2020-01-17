Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В честь дня рождения российский президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз.
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Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении
 на сайте Кремля.
РБК15:20

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Президент Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

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Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днём рождения

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