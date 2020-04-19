Коронавирус
RT на русскомПутин поздравил христиан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
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Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Здоровье
Зараженных коронавирусом в Кузбассе стало больше
Avoka.do вчера в 00:31
Общество
Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости вчера в 16:03
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru вчера в 07:03
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 05:00 по московскому времени воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 23:18
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 17 апреля в 00:08
Политика
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса
По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:14
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы
Вечерняя Москва вчера в 08:48
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар вчера в 04:21
Музыка
Народный артист Бурятии даст виртуальный сольный концерт
В сольном концерте Народный артист Бурятии представит все грани талантливого музыканта и исполнителя.
Байкал Медиа Консалтинг 01:34
Здоровье
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
Космос
Сервис от NASA покажет, что видел телескоп «Хаббл» в ваш день рождения
Слово и Дело 16 апреля в 04:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Авто
Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать
Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм вчера в 23:00
Общество
Из Токио во Владивосток вылетел вывозной рейс
Вывозной рейс «Авроры» вылетел из Токио во Владивосток, сообщает РИА Новости.
RT на русском 02:26
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13