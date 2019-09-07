Общество
РБКПутин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
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Депутат Московской областной Думы Алла Полякова поздравила королёвцев с наступающим Днём города
Спутник (Королев)05 сентября в 05:00
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Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
РИА Новости 08:15
Политика
Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Известия 08:10
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Общество
Роструд назвал сферы, где больше вакансий с высокими зарплатами
Самое большое число вакантных рабочих мест с зарплатой от 80 тысяч рублей предлагается сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Телеканал 360° вчера в 01:31
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной
Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
OvideO.ru 08:16
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
Нева Спорт вчера в 16:37
Футбол
Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Встреча проходила в Майами на стадионе «Хард Рок» и завершилась результативной мировой со счетом 2:2. Сборная Бразилии открыла счет в матче на 19-й минуте.
Vprognoze.ru 02:51
Политика
Освобождённый Вышинский заявил о возвращении в Киев
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.
ТВ Центр 07:35
Баскетбол
Сергей Карасев: «Я не нашел себя на этом чемпионате мира. Буду работать, что еще остается?»
Форвард сборной России Сергей Карасев отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира подстегнет его тренироваться еще усерднее.
Sportbox.RU 07:46
Наука
В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных
Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.
Индикатор 05 сентября в 10:35
Армия и оружие
США провели пуск баллистических ракет Trident II D5
США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.
RT на русском вчера в 15:14
Политика
Прибывший на Украину террорист Сенцов заявил о продолжении войны с Россией
Даже после освобождения последнего украинского заключенного война с Россией не закончится, но победа все равно будет за Украиной.
ИА Новороссия 08:11
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12