Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поздравил москвичей с Днем города

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Праздник отмечается в Москве в эти выходные. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.
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Путин и Собянин поздравили москвичей

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Медведев поздравил москвичей с Днем города

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Путин поздравил москвичей с Днем города

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Депутат Московской областной Думы Алла Полякова поздравила королёвцев с наступающим Днём города

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Москва-Баку.ru04 сентября в 09:05

Медведев поздравил москвичей и гостей столицы с Днём города

RT на русском09:29
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Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
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Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
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Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу

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