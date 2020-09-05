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РИА Новости
РИА Новости

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Выступая на мероприятии в концертном зале "Зарядье", он отметил, что многовековая история страны и сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой.В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Владимир Путин: После вызовов пандемии столица уверенно возвращается к привычной жизни

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:28
Агентство Москва

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Агентство Москва06:44
Вечерняя Москва

Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Вечерняя Москва06:04
ТАСС

Путин надеется, что москвичи относятся с пониманием ко Дню города без массовых мероприятий

ТАСС06:22
Москва 24

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Москва 2406:57
Lenta.ru

Путин обратился к москвичам в День города

Lenta.ru05:52
РИА Новости

Путин поздравил москвичей с Днем города

РИА Новости06:25

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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