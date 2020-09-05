Путин поздравил москвичей с Днем города
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Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Выступая на мероприятии в концертном зале "Зарядье", он отметил, что многовековая история страны и сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой.В источнике
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Владимир Путин: После вызовов пандемии столица уверенно возвращается к привычной жизни
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:28