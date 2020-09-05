Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Путин надеется, что москвичи относятся с пониманием ко Дню города без массовых мероприятий

ТАСС06:22
Вечерняя Москва

Путин рассказал о главных достоинствах Москвы

Вечерняя Москва07:23
RT на русском

Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города

RT на русском07:22
Агентство Москва

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Агентство Москва06:44
Москва 24

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Москва 2406:57
Lenta.ru

Путин обратился к москвичам в День города

Lenta.ru05:52
РИА Новости

Москва наполнена энергетикой новых идей, заявил Путин

РИА Новости06:44

Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки

В Вологодской области оперативникам удалось задержать сбежавшего из отделения полиции мужчину, признавшегося в убийстве жены и малолетней дочери, сообщает СУ СК России по Вологодской области.
Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки
РЕН ТВ12:32
119

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Газета.Ru05:23
1,7K

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
249

Определено, кто из школьников распространяет коронавирус более активно

Ученые смоделировали ситуацию в учебных заведениях после отмены карантина и выяснили, что количество заражений среди учителей старших классов может резко возрасти осенью: у 40,7% из них могут развиться симптомы COVID-19.
Профиль3 сентября в 01:45
68

Кириенко передал эстафету от «Тавриды» участникам «Лидеров России»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал по видеосвязи участникам конкурса «Лидеры России» творческую эстафету с площадки фестиваля «Таврида-Арт».
Известия13:09

Газ в Европе за неделю подорожал на 20% до максимума с конца 2019 года

Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).
Интерфаксвчера в 14:53
2