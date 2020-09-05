Путин поздравил москвичей с Днем города
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Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".В источнике
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