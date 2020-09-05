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Российская газета
Российская газета

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Москва 2406:57
RT на русском

Путин поздравил москвичей с Днём города

RT на русском06:41
Вечерняя Москва

Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Вечерняя Москва06:04
Агентство Москва

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Агентство Москва06:44
Lenta.ru

Путин обратился к москвичам в День города

Lenta.ru05:52
Известия

Путин выступил с обращением к москвичам в честь Дня города

Известия05:48
РИА Новости

Москва наполнена энергетикой новых идей, заявил Путин

РИА Новости06:44

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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