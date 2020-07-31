Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. По его словам, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны и способствуют укреплению межнационального согласия в обществе.В источнике
С чего всё началось
«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана», — говорится
в поздравлении.
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Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
Комсомольская правда02:44