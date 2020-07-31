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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. По его словам, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны и способствуют укреплению межнационального согласия в обществе.В источнике
С чего всё началось
«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана», — говорится
 в поздравлении.
RT на русском02:23
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России

Комсомольская правда02:44
РИА Новости

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

РИА Новости02:08
Газета.Ru

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Газета.Ru02:14
ТАСС

Мишустин обратился к главам Духовных управлений мусульман в день праздника Курбан-байрам

ТАСС03:13
RT на русском

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

RT на русском02:23
Известия

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Известия02:05
Московский Комсомолец

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Московский Комсомолец02:21
Муниципальный вестник Армавира

31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам

Муниципальный вестник Армавира03:33

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Московский Комсомолец Псков03:25

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Финмаркетвчера в 12:04