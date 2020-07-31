Рынок российских акций завершил торги снижением индексов на 1,2-2,7%

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек Нефть в четверг снижалась в цене после роста накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов нефти в США.