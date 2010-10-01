Религия
РЕН ТВМишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил, что мусульманская община вносит огромный вклад в поддержание межнационального мира.
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Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество
В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов
С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
Городской репортер 04:05
Общество
В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус
Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
Политика
В Израиле начинается судебный процесс над Нетаньяху
В Израиле в воскресенье, 24 мая, начнётся первый в истории страны судебный процесс на котором главным обвиняемым будет действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
RT на русском вчера в 18:21
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Футбол
БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Беларуси
Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест». Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 2.03.
Чемпионат 08:00
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
121 новый случай: где заболели коронавирусом в Самарской области
По данным на 24 мая, за сутки в Самарской области выявлен 121 случай заражения коронавирусом.
СОВА 04:33
Общество
Тишковец опроверг прогнозы об аномальной летней жаре в центре России
Ожидается, что перестройка на летнюю погоду произойдет уже 28–29 мая.
Вечерняя Москва 06:48
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 09:44
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Культура
Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta 07:03
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Игры
Публичное тестирование Halo 3 для ПК начнётся в первой половине июня
343 Industries объявила, что публичная фаза бета-тестирования Halo 3 для ПК стартует уже в следующем месяце.
3DNews 02:46
Общество
В России выявили 8599 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Рамблер 03:41
Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38