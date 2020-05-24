Религия
REGNUMПутин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. Глава государства отметил, что праздник разговения несет духовный смысл, нравственное очищение и самосовершенствование.
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Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи.
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Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Въезжающих в Крым бесцельно поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове, въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Политика
МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот
Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
Российская газета 03:16
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
В Курской области подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 22 мая 2020, 11:41 — REGNUM В Курской области 22 мая подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 22 мая в 04:41
Культура
Джоан Роулинг назвала место создания «Гарри Поттера»
RuNews24.ru 04:51
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые уехали на родину из-за коронавируса.
ZAB.RU вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru вчера в 08:16
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
РБК вчера в 13:26
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг
В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:10
Общество
Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС
С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 22 мая в 06:48
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве
Ранее сообщалось, что в Московской области выздоровели уже 4699 человек после лечения COVID-19.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
Здоровье
В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны
Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 22 мая в 21:46
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 22 мая в 11:12
Наука
У пожилых обнаружено больше всего антител к коронавирусу
Как определили китайские ученые в ходе многочисленных исследований, плазма, которую получили от молодых людей, у которых наблюдались умеренные симптомы инфекции, содержит гораздо меньше защитных белков, необходимых для того, чтобы блокировать вирус.
Live24 04:24
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38