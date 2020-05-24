Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи.

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. Глава государства отметил, что праздник разговения несет духовный смысл, нравственное очищение и самосовершенствование.

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