Религия
REGNUMПутин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. Глава государства отметил, что праздник разговения несет духовный смысл, нравственное очищение и самосовершенствование.
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Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Футбол
Виталий Кафанов: У нас играет тот, кто лучше, старые заслуги не в счет
Старший тренер нашей команды Виталий Кафанов рассказал о секрете успеха «Ростова» в этом сезоне, графике команды после рестарта, перспективах Максима Рудакова и объяснил, почему вратарей называют странными.
ФК Ростов 04:47
Общество
В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град
Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
Общество
В России выявили 8599 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Рамблер 03:41
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия 22 мая в 21:49
Фигурное катание
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Спорт-Экспресс 02:25
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 22 мая в 07:16
Политика
Американский посол в Германии намерен уйти в отставку
В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно.
News.ru 05:43
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Под Мурманском ищут пропавшую девочку
Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.
ТАСС 05:56
Футбол
Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о коронавирусе и митинге во Владикавказе, участники которого оспаривали существование инфекции.
Чемпионат 05:30
Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Политика
Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус - "политический". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00
Происшествия
В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19
За прошедшие сутки зафиксированы также три случая летальных исходов, у пациентов 63, 88 и 66 лет был обнаружен COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:09
Происшествия
Двух медсестер из Башкирии заперли в морге после контакта с зараженной коронавирусом
Двух медсестер в башкирском селе Архангельское принудительно изолировали после того, как те провели обработку провизорного помещения, где размещают людей с подозрением на коронавирус.
Эхо Москвы 05:03
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Общество
В России за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом
150 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки скончались в России, сообщили 22 мая журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна 22 мая в 04:05
Киберспорт
NS: «Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все. Нечего тут обсуждать»
Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все.
Cyber.sports.ru 01:20