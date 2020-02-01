Религия
ИзвестияПутин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 февраля.
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Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:26
Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с 11-летней годовщиной интронизации
Вечерняя Москвавчера в 12:24
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