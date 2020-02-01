Религия

ИзвестияИзвестияПутин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 февраля.
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Известия06:13

Когда Кирилл стал патриархом Московским и всея Руси

Парламентская газета07:00

Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:26

Медведев поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

ТАСС08:00

Патриарх во времена модерна

Российская газетавчера в 16:05

Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с 11-летней годовщиной интронизации

Вечерняя Москвавчера в 12:24

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

РИА Новости06:48
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«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
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При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
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Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

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РБК 06:48
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Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
Car.ru 30 января в 11:50
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Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
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В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Армия и оружие

На Донбассе пропали десятки единиц вооружения ВСУ, группа диверсантов понесла потери

Подразделения ВСУ вели минометные обстрелы населенных пунктов Республики с корректировкой огня при помощи беспилотного летательного аппарата типа «Фурия», который был обнаружен и принудительно посажен военнослужащими НМ ЛНР с помощью комплекса РЭБ «Тритон М1» в районе населенного пункта Голубовское.
Rusvesna.su вчера в 19:00
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

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В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

Газета.Ru 30 января в 05:15
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CemaTheSlayer покинул FlyToMoon

Семен 'CemaTheSlayer' Кривуля покинул FlyToMoon на сайте регистрации команд от Valve.
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Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
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Умер исполнивший три роли в «Звездных войнах» актер Алан Харрис

Газета.Ru вчера в 22:24
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АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 30 января в 06:58
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Газета.Ru 06:04
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Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
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Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
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Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
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99% мобильных вредоносов нацелены на Android

В 2019 году лидирующие позиции по количеству обнаруженных вредоносов, нацеленных на Android, заняли Россия (15,2%), Иран (14,7%) и Украина (7,5%).
News.ru вчера в 06:19
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В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

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Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
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Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
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