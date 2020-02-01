Религия
Газета.RuПутин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Российский президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Глава государства отметил, что он и все общество заметило за эти годы подвижническую работу патриарха.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:26
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Религия
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Политика
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят
Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Кино
Режиссёр первого Silent Hill работает над новой экранизацией хоррора
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Политика
Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет
Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Наука
Ученые дали научное объяснение человеческой глупости
Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
«Бавария» на выезде обыграла «Майнц», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
«Бавария» обыграла «Майнц» в матче 20-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев.
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Общество
Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту
Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
Наука
Сократить выбросы углекислого газа поможет отказ от цемента и бетона
Уменьшить выбросы парникового газа примерно на 20% поможет отказ от использования таких известных строительных материалов, как цемент и бетон.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.