Религия

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Российский президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Глава государства отметил, что он и все общество заметило за эти годы подвижническую работу патриарха.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

РБК08:47

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Газета.Ru06:41

Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:26

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

РИА Новости06:48

Медведев поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

ТАСС08:00

Патриарх во времена модерна

Российская газетавчера в 16:05

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Известия06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:35, Ашберн

Президент Молдовы направил поздравительное послание Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу

КП - Молдова10:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
Комсомольская правда 01:01
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политическая Экспертиза 02:46
Происшествия

Россиянка утонула во время купания в Таиланде

Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Российская газета 11:26
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Религия

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Политика

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Вести.Ru 06:22
Кино

Режиссёр первого Silent Hill работает над новой экранизацией хоррора

Игромания.ру 04:16
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса вчера в 14:07
Политика

Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.
REGNUM 11:17
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Дни24 01:53
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
РИА Новости 09:49
Наука

Ученые дали научное объяснение человеческой глупости

Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
ToDay News Ufa вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Телепрограмма 05:37
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском 08:08
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Футбол

«Бавария» на выезде обыграла «Майнц», «Байер» уступил «Хоффенхайму»

«Бавария» обыграла «Майнц» в матче 20-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев.
Sport24.ru 11:24
Кино

В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Donday.ru 07:46
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Наука

Сократить выбросы углекислого газа поможет отказ от цемента и бетона

Уменьшить выбросы парникового газа примерно на 20% поможет отказ от использования таких известных строительных материалов, как цемент и бетон.
Faktom вчера в 00:50
Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru вчера в 12:38
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM вчера в 22:56
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия 30 января в 18:44
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное