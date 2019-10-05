Политика

ТАССТАССПутин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержание высокого уровня отечественного школьного образования. Видеообращение главы государства показал в субботу телеканал "Россия-24".
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«Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всём пространстве нашей большой страны», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении
 главы государства.
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