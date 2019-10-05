с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержание высокого уровня отечественного школьного образования. Видеообращение главы государства показал в субботу телеканал "Россия-24".

Происшествия Наркоторговцы спасли оказавшихся в воде среди гашиша полицейских Наркоторговцы спасли испанских полицейских, оказавшихся в воде во время погони.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Армия и оружие ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Происшествия В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.

Спорт Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями «Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Армия и оружие В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия В МЧС назвали наиболее защищенные от пожаров дома В МЧС России многоэтажки признали самыми защищенными многоквартирными домами в плане пожарной безопасности.

Политика Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Общество Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Армия и оружие Появилось видео боевых стрельб вертолетов Ка-52 Российские военные провели боевые учения на вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Во время отработки маневров они стреляли реактивными снарядами.

Экономика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.