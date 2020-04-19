Президент Владимир Путин поздравил верующих жителей страны с праздником Пасхи. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля. «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.

Происшествия В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации. 1

Общество В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля. 943

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Происшествия В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона. 4

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Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 45

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